La cicloturistica Francescana compie già dieci anni

FOLIGNO La cicloturistica ‘La Francescana’ compie 10 anni e in questa edizione si abbina ad un nuovo evento, il Carousel festival, che vedrà in centro musica, mercatino vintage e food truck proprio in occasione del weekend della magica pedalata. L’evento si svolgerà dal 20 al 22 settembre ed è stato presentato ieri in Comune alla presenza del presidente dell’associazione La Francescana, Luca Radi, del presidente della Confcommercio di Foligno, Aldo Amoni, e dell’assessore al turismo del Comune, Michela Giuliani. "La Francescana compie 10 anni, i Primi compiono 25 anni e non potevamo che realizzare anche un appuntamento cementando al massimo la nostra sinergia - ha detto Amoni -, è così che è nato il Carousel vintage Festival, una edizione zero di un appuntamento che avevamo provato a realizzare già nel 2019 e poi la pandemia ci aveva stoppato". "Avvicinare la musica alla festa della bicicletta è un grande risultato - ha spiegato Radi -, un grande appuntamento che arricchisce la Francescana. D’altronde il Festival del vintage, che consacra gli anni ’50, ben si sposa con la bicicletta essendo il periodo delle imprese ciclistiche di Coppi e Bartali e dei pedalatori dell’epoca". Il risultato è un programma "mixato molto bene e che inizia venerdì alle 11 con Gioia Bartali che incontrerà i ragazzi del liceo scientifico per raccontare le imprese di Nonno Gino". Soddisfatta l’assessore Giuliani in rappresentanza dell’amministrazione.