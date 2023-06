La Chiesa in aiuto ai bisognosi Mezzo milione dalla Diocesi con i fondi dell’otto per mille

Oltre mezzo milione dalla Diocesidi Terni, Narni e Amelia per interventi caritativi sul territorio, nel 2022, con i fondi dell’ otto per mille messi a disposizione dalla Cei. "Grazie all’impegno di tante persone, che hanno scelto di destinare l’otto per mille dell’Irpef alla Chiesa cattolica, anche quest’anno in Diocesi si è potuto fare molto per tanti fratelli – commenta la Curia – . In un momento di particolare difficoltà economica si è cercato con i fondi del 2022 di sostenere le attività istituzionali, proprie della pastorale diocesana e le tante situazioni di bisogno e di povertà". Per "esigenze di culto e pastorale" la Diocesi ha impegnato 568.863 euro; per "interventi caritativi" 541.307 euro. Tra quest’ultimi, 130mila euro alla Caritas diocesa; 200mila "al finanziamento di interventi caritativi iniziati negli anni passati ma senza sufficiente copertura economica da parte della Diocesi"; 10mila euro "per particolati casi di bisogno nelle parrocchie che non dispongono di risorse sufficienti". "La somma di 50mila euro – spiega ancora la Diocesi – è stata destinata al Progetto Go Life, che ha coinvolto sei parrocchie e l’Associazione San Martino, che hanno offerto ospitalità a detenuti e senza fissa dimora e distribuito beni di prima necessità. La somma di 25mila euro è andata agli Empori Solidali di Terni edAmelia, per l’acquisto di prodotti alimentari; 10mila euro per l’attività della Mensa S.Valentino". Singoli stanziamenti hanno riguardato parrocchie e case di accoglienza; 50mila euro perassistenza ai sacerdoti anziani.

Ste.Cin.