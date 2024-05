La chiesa di San Bernardino riapre le porte ai fedeli

UMBERTIDE – È una delle chiese più belle della città ed insieme a Santa Croce e San Francesco fa da corona all’omonima piazza. Si tratta di San Bernardino, sede storica della statua del Cristo morto e luogo simbolo del Triduo pasquale, restituita nel 2022 alla sua antica bellezza. Domani la chiesa, raramente aperta al culto, tornerà ad ospitare i fedeli in occasione della solennità del santo senese a cui è dedicata. Il rito, alle 20.45, sarà officiato dal parroci della Collegiata e di Cristo Risorto, monsignor Pietro Vispi e don Gaetano Bonomi Borseggia; parteciperanno i frati Santa Maria della Pietà. La celebrazione è una tappa importante del percorso di rilancio della storica confraternita di San Bernardino , che si gemellerà con quella della Santissima Croce di Gubbio, una delle più antiche della diocesi eugubina. L’obiettivo, dopo anni di collaborazione, è quello di instaurare una sinergia ancora più profonda con progetti condivisi incentrati su fede e cultura. In programma anche uno spazio divulgativo con la visita della chiesa di alcuni gruppi di studenti del Campus Leonardo Da Vinci. Per l’occasione, i membri della confraternita illustreranno storia e peculiarità del luogo La confraternita di San Bernardino è l’ultima rimasta, dopo la fine di quelle di S. Isidoro, del Santissimo Sacramento, della Compagnia della Buona Morte e di Santa Croce, anticipo di quell’associazionismo sociale oltre che religioso che dura ancora oggi.

Pa.Ip.