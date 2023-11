La ’Casa dipinta’ protagonista su Isoradio

Il Comune ricorda l’artista Brian O’Doherty che, insieme alla moglie Barbara Novak, ha donato alla città la Casa Dipinta, un gioiello di arte contemporanea unico al mondo aperta al pubblico dal 2019. Acquistata nel 1975, fu dipinta in ogni parete e ogni angolo per amore della moglie, che lamentava di non poter ammirare dalle finestre i colori e la bellezza della campagna tuderte. Una grande opera immersivche l’amministrazione comunale si è impegnata a promuovere, alimentando la memoria della loro presenza e del loro legame con Todi. Per questo domenica 12 novembre, su Rai Isoradio, la Casa Dipinta sarà protagonista del programma "Viaggio segreto nell’Italia dei musei" a cura del giornalista Roberto Pagliara ed in onda alle ore 15 sulla frequenza 103,3 MHz o su Rai Play Sound. Il Comune sta valutando il progetto che prevede la realizzazione di un docu-film dedicato a Brian O’Doherty e alla sua opera.