La capitale dell’Endurance Il lago vuole i Mondiali

CASTIGLIONE DEL LAGO

A Castiglione del Lago torna la grande passione per i cavalli e la città si prepara a guadagnare nuovamente le luci della ribalta puntando anche sui prossimi Mondiali. La disciplina equestre più dura al mondo torna a dare spettacolo in riva al Trasimeno. Castiglione del Lago sarà di nuovo protagonista dell’Endurance dal 15 al 18 giugno con i "Vim" Campionati Italiani 2023 Open, che si terranno nell’area dell’ex aeroporto Eleuteri. E’ atteso un grande evento che coniuga sport e turismo che torna là dove tutto era iniziato, a Castiglione del Lago ’città dell’endurance’ sin dal 2001, secondo un format sperimentato con successo, riunendo insieme tutte le categorie della disciplina (Senior, Junior, Under 14 e Pony) per un totale di 12 campionati. Un evento che richiamò atleti, turisti e amanti della natura e degli sport equestri da tutta Italia e dall’estero.

Il percorso di gara, che si sviluppa all’interno del Parco regionale del Trasimeno con base nell’area verde dell’ex aeroporto Eleuteri, si è fatto sempre apprezzare per la qualità dei fondi e le morbide salite, al punto da essere considerato una delle location più adatte ad ospitare gare di altissimo livello. E infatti, in uno scenario in cui l’Umbria tornerà ad essere la capitale europea dell’endurance, Italia Endurance asd e Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) hanno già proposto alla Federazione Equestre Internazionale (FEI) la candidatura di Castiglione del Lago quale sede per i Campionati mondiali di Endurance Young Riders 2025. Le competizioni si svolgeranno in tre giornate: il primo giorno, venerdì 16 giugno, sarà dedicato ai Campionati Italiani Open sui percorsi da 105,7 e 160 km. Sabato 17 giugno si disputeranno i Campionati Italiani Open sui 120 km e Under 14 nelle categorie 82,8 km e 40Km, Debuttanti 20km. Domenica 18 giugno sarà la volta dei Campionati Italiani Pony per le categorie 10 km, B 7,5 km, A 5 km e Avviamento 2,5 km.