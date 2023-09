La campanella della speranza A scuola dopo il terremoto

Quando il suono della campanella diventa un segno di speranza. È quanto accaduto ieri mattina a Pierantonio con l’inizio dell’anno scolastico, anticipato di un paio di giorni per la Primaria e per l’Infanzia. Nella frazione colpita dal terremoto i piccoli studenti hanno trovato ad attenderli due nuove aule a misura di bambino. Sono 98 i bimbi tornati a scuola a Pierantonio (a cui si aggiungono i 32 dell’asilo) ospitati presso il plesso della scuola dell’Infanzia, che dalla primavera scorsa è stato via via rinnovato e migliorato allo scopo. E proprio il binomio sisma - scuola ha visto l’impegno del Comune per armonizzare le varie esigenze di fronte alla doppia partenza dell’anno scolastico, con inizio differenziato tra materne ed elementari rispetto a medie e superiori, che cominceranno domani le lezioni. Il vice sindaco Annalisa Mierla: "Oltre al trasferimento di scuole e famiglie a causa del sisma, abbiamo anche alunni di Niccone, Montecastelli e Calzolaro presso altri plessi per la ristrutturazione in opera di tre scuole. Per questo sono stati attivati nuovi servizi di trasporto e - grande novità - anche il doposcuola a Verna per completare l’orario a tempo pieno. Si sta concludendo inoltre il concorso per assumere educatori nell’asilo nido comunale: per anni si è sopperito con assunzioni da agenzia interinale e mobilità".

Il Comune dunque ha approvato alcune linee ad hoc dedicate alle attuali esigenze, particolare di Verna e Calzolaro per la scuola media e l’istituto superiore, mentre è stato confermato il servizio di trasporto da Niccone e Montecastelli per la scuola a tempo pieno di Niccone trasferita presso la sede temporanea ad Umbertide in via della Draga e piazza della Fornace per consentire la conclusione dei lavori di ristrutturazione dell’edificio scolastico della frazione. È stato poi confermato il servizio trasporto da Calzolaro e Montecastelli per la elementare Anna Frank di Verna e materna di Molino Vitelli poiché anche qui gli edifici scolastici sono in ristrutturazione. Per gli alunni di Umbertide, iscritti a Pierantonio è stato mantenuto il servizio con punti di raccolta individuati dalla polizia locale. Gratuiti i servizi scolastici ai bambini con disabilità e confermate le tariffe degli anni precedenti.

Pa.Ip.