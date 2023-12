La campagna in città Arriva il mercatino: "Spesa di qualità, strenne e sostenibilità"

Il Mercato di Natale di “Campagna Amica“ è sbarcato per la prima volta in centro a Largo della Libertà, dove resterà aperto fino a domenica, dalle 10 alle 20. Vino, olio, birra, legumi, farine, tartufo, salumi, pasta, miele, prodotti da forno, zafferano, conserve, confetture, formaggi: queste alcune delle eccellenze proposte da oltre quindici imprese agricole locali. "Una ghiotta occasione - riferisce il presidente Coldiretti Umbria Albano Agabiti, presenti tra gli altri il sindaco Andrea Romizi - per promuovere il lavoro degli imprenditori agricoli umbri e la “filiera corta” in città, ma anche il mangiar sano garantito dai prodotti agroalimentari locali e dallo street food contadino". Per tutti i tre giorni del mercato, sarà possibile fare la “Spesa sospesa”, acquistando generi alimentari da donare alla Caritas di Perugia, che provvederà a consegnarli alle famiglie più bisognose. "Tra le finalità e priorità dei mercati dei contadini - spiega la presidente Coldiretti Perugia Anna Chiacchierini - oltre che offrire prodotti di qualità legati al territorio, quella di dare forza ai produttori locali, promuovere l’agricoltura sostenibile e rafforzare il rapporto con i consumatori. Il successo dei farmers market è frutto della legge italiana che premia la multifunzionalità dell’agricoltura e che Coldiretti ha sostenuto per avvicinare le imprese agricole ai cittadini e conciliare lo sviluppo economico con la sostenibilità ambientale e sociale". Elisa Polverini, responsabile Campagna Amica ha posto l’accento sul legame tra aree rurali e urbane, con fondamentali risvolti economici, anche sotto il profilo turistico e dell’animazione della città. "L’auspicio - ha sottolineato Romizi - è quello di una presenza regolare e strutturata in centro storico dei produttori di Campagna Amica".

Silvia Angelici