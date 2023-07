La C4 giocherà al Blasone Accordo con il Foligno C’è il “sì“ del Comune

di Alessandro Orfei

La ex C4 (oggi Asd A.C.F Foligno) giocherà al Blasone. Dopo l’accordo tra la società e il Foligno calcio, c’è l’ok anche del Comune di Foligno che ha deliberato, nella riunione della giunta del 4 luglio scorso, l’ok alle linee di indirizzo per la modifica e l’integrazione della scrittura privata n. 79 del 23 maggio 2019 inerente la concessione in gestione del Blasone alla società sportiva dilettantistica Foligno calcio al fine di permettere anche ad altri soggetti di utilizzare l’impianto calcistico per le proprie attività e finalità sportive. I pilastri intorno a cui si muoveranno queste modifiche sono quattro. In primo luogo l’uso dell’impianto calcistico da parte di associazioni e società calcistiche diverse dal gestore, nonché da parte di federazioni, enti di promozione sportiva e discipline sportive associate dovrà essere permesso, organizzato e coordinato dal concessionario avendo riguardo al mantenimento delle condizioni ottimali del campo da calcio, evitendo che l’uso da parte di più realtà calcistiche ne pregiudichi l’integrità e lo standard qualitativo.

Il concessionario definirà con appositi accordi scritti le modalità e le condizioni di utilizzo dello stadio Blasone da parte di associazioni, società, federazioni, enti di promozione e discipline sportive associate e le somme percepite dal concessionario a titolo di rimborso delle spese di gestione, secondo le tariffe che saranno approvate dall’amministrazione comunale con successivo atto.