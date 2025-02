La Bartoccini vede la salvezza in rimonta. Le Black Angels stendono Firenze e sorridono

BARTOCCINI PERUGIA 3IL BISONTE FIRENZE 1Set: 13-25, 25-21, 26-24, 25-23

BARTOCCINI MC RESTAURI PERUGIA: Gryka 5, Traballi 13, Pecorari, Ricci 2, Recchia, Bartolini, Anchante 1, Cekulaev 10, Nemeth 25, Gardini 8, Rastelli, Ungureanu 1, Sirressi (L1). N.e.: Bartolini G. (L2). All.: Giovi. Ass.: Marangi

IL BISONTE FIRENZE: Acciarri, Malual 15, Butigan 12, Giacomello 1, Nervini 3, Baijens 9, Cagnin 12, Agrifoglio, Davyskiba 15, Leonardi (L1). N.e.: Battistoni, Lapini. All.: Chiavegatti. Ass.: Mitti

Arbitri: Alessandro Cerra – Alessandro Rossi

Spettatori: 1134

PERUGIA - La Bartoccini MC Restauri Perugia vince in rimonta e vede la salvezza. Le Black Angels iniziano male ma si riprendono e vincono lo scontro diretto contro Il Bisonte Firenze con un meritato 3-1. Il primo set vede la Bartoccini fuori giri con Il Bisonte che ne approfitta e chiude agilmente per 13 a 25. Poi la reazione della squadra di casa che trascinata dalla solita Nemeth rimette in parità la sfida (25-21). Il terzo è uno snodo cruciale e le Black Angels imboccano la strada giusta ai vantaggi (26-24). Il quarto ed ultimo parziale vede Sirressi e compagne sempre in controllo con una Firenze che comunque non molla mai e si fa pericolosamente sotto nel finale.

Trascinata da una grandiosa Traballi, Mvp della sfida, le perugine hanno chiuso i conti con un 25-23 che regala un bel sospiro di sollievo. Arrivano così tre punti pesantissimi in chiave salvezza con la Bartoccini MC Restauri che allunga di quattro lunghezze proprio sulle toscane, approfittando anche delle contemporanee sconfitte di Talmassons e Roma, entrambe al tappetto per 3 a 0 rispettivamente contro Novara e Scandicci. E adesso tutti a Roma, con la sfida di domenica nella tana delle lupacchiotte in cui le Black Angels possono fare un altro passo importantissimo per il mantenimento della categoria.

"Una vittoria importantissima, dopo una partita tirata. Male il primo set, poi ci siamo rimesse in sesto e abbiamo dimostrato di meritare la vittoria. Sono contenta della mia prestazione, anche se sono partita male. L’esperienza mi ha aiutato", racconta Gaia Traballi, laterale della Bartoccini MC Restauri Perugia.

Per la palleggiatrice Maria Irene Ricci "Tre punti d’oro dopo una gara complicata soprattutto all’inizio. Siamo partite male, per poi riprenderci alla grande. Ora pensiamo subito a Roma. Un’altra partita da non sbagliare".