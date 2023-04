Da Città di Castello in Colombia: “L’incredibile incontro con Jovanotti che ci ha reso felici”

Città di Castello, 25 aprile 2023 – Due ragazzi di Città di Castello, Angelica Maggiolini e Mattia Bacci, in viaggio in una cittadina vicino all'Amazzonia colombiana hanno incontrato e conosciuto Lorenzo Cherubini, Jovanotti, che era appena entrato in Colombia in bici (per il documentario che sta girando per RaiPlay “Aracataca”).

L’incontro in una cittadina vicino all’Amazzonia colombiana, più precisamente a Mocoa: "E’ un luogo dove di turismo non c'è né poi così tanto e proprio qui abbiamo incontrato e conosciuto Jovanotti. Lui era appena entrato in Colombia in bici e noi stavamo per uscire ed entrare in Ecuador”, raccontano Angelica e Mattia nel loro profilo Instagram “Gimo n’giro”.

La foto con Jovanotti postata sul profilo Instagram "gimo.n.giro"

I due, zaino in spalla, stanno effettuando un tour in Sudamerica, cucinando pasta italiane scoprendo posti nuovi: “Viaggiamo senza meta, senza programmi, scoprendo giorno per giorno posti incredibili. Lo zaino è la nostra casa, il mondo è il nostro gioco. La felicità è la nostra unica priorità", dicono ancora.

"Quando abbiamo incontrato Jovanotti ovviamente eravamo increduli, sorpresi e felici: era impossibile che davanti a noi nella frontiera Colombia-Ecuador in un periodo non turistico ci fosse proprio lui! Eppure il viaggio ci ha regalato anche questo incontro inaspettato, in un momento dove ci sentivamo un po’ spenti, ma un minuto dopo saltellavamo di gioia”, scrivono nel loro sito.

Il docu-trip di Jovanotti "Aracataca - Non voglio cambiare pianeta” si compone di 22 puntate; le prime sono state caricate il 24 aprile su Raiplay e c’erano anche i due ragazzi umbri protagonisti di questo inaspettato incontro al confine. Jova li ha lasciati con una promessa: regalare loro i biglietti che i due avevano perso davanti ai tornelli di San Siro per un suo concerto… “Tornerete a un mio concerto e sarete miei ospiti!”, ha detto Jovanotti.