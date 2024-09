Una città unita nel lutto, Jonathan Spaziani muore a 40 anni

Foligno (Perugia), 3 settembre 2024 – Città in lutto per l’improvvisa scomparsa di Jonathan Spaziani, 40 anni, ucciso da un malore. Lascia moglie e figlia di due anni. Foligno piange un suo figlio orgoglioso che amava la Quintana, il Foligno Calcio e ogni componente della città. Dipendente di una società del gruppo Fs, Filt Cgil e Cgil dell’Umbria lo ricordano come “un abile manovratore di treni ma soprattutto una persona di grande umanità, sensibilità e cultura”. Laureato in Filosofia e impegnato nell’associazionismo, Jonathan lascia un grande vuoto . “La sua passione, il suo entusiasmo e il suo amore per la Quintana hanno lasciato un segno indelebile nei nostri cuori e in quelli di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo”, scrive l’Ente Giostra. “Niente sarà più come prima. Riposa in pace JS, il Rione e Foligno abbracciano te e la tua famiglia”, è il saluto del Rione Spada. Tifosissimo del Foligno, anche la società e la Curva Bucciarelli gli hanno tributato un ricordo. “Il Foligno Calcio si unisce al lutto per l’improvvisa e prematura scomparsa di Jonathan Spaziani, grande tifoso e vero Ultras del Falco, che ha sempre sostenuto con entusiasmo e affetto i colori biancoazzurri. Riposa in pace, Jonathan. Da adesso, come il Falco, Vola Alto”. Cordoglio e commozione anche dal Foligno Rugby. “Volevo avvertire le persone vicine a JS che non verrà celebrato un rito religioso – è il messaggio della moglie Nicole - e che faremo una cerimonia civile, un raduno, al campo di Capitano. Vi farò sapere. È l’amore della mia vita, ringrazio tutti per l’affetto”.