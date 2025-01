Ivano Rampi si laurea a settant’anni: "Non è mai troppo tardi"

Una laurea a pochi giorni dal suo settantesimo compleanno: il sogno di una vita ieri si è concretizzato per Ivano Rampi - 70 anni compiuti il 7 gennaio - che ha conseguito la laurea a Firenze, alla facoltà di Psicologia, corso in scienze e tecniche psicologiche, discutendo la tesi su “Effetti della comunicazione e dell’uso dei media digitali sul comportamento e sullo sviluppo individuale“. Il neo dottore, originario di Sellano, in Valnerina, ma residente a Città di Castello oggi è in pensione; qualche tempo fa ha deciso di riaprire i cassetti dello studio e rispolverare quel vecchio libretto degli esami: "Questo traguardo rappresenta il coronamento di un sogno nato nella mia gioventù, una meta a lungo inseguita e finalmente raggiunta. È la dimostrazione che non è mai troppo tardi per realizzare i propri desideri. Tutto ciò lo devo alla mia famiglia che mi ha dato sostegno, amore e la forza per non arrendermi mai: a mia moglie Paola che ha saputo essere la mia roccia…" ha detto.