Iv, Più Europa e Socialisti con Proietti

PERUGIA – L’obiettivo dichiarato è quello di "costruire una lista riformista, popolare, moderata e radicata nei territori a sostegno di Stefania Proietti, candidata presidente per la coalizione del centro sinistra alle prossime elezioni regionali". Con questo scopo si sono riuniti a Perugia i rappresentanti umbri di Italia Viva, Più Europa, Socialisti Uniti per l’Umbria, Tempi Nuovi – Popolari Uniti per l’Umbria, Impegno Civile e Perugia Merita.

L’incontro si è concluso con la manifesta volontà, condivisa da tutti i presenti, "di aprire il confronto ad altri partiti e movimenti civici - a partire dal partito di Azione e dalle altre forze che sono state invitate all’incontro, ma non erano presenti - che condividono la volontà di aderire al percorso, portando il proprio contributo per rendere ancora più consistente l’apporto che la compagine intende dare al progetto di Stefania Proietti".

Il cammino della lista unica non si chiude qui: nei prossimi giorni è previsto un nuovo incontro per definire i punti programmatici e una linea d’azione comune.

A supporto di Stefania Proietti, così, entra anche Italia Viva, che invece alle comunali di Perugia si era di fatto spaccata sul nome di Vittoria Ferdinandi. Del resto l’input era arrivato dallo stesso Matteo Renzi: "Il sostegno al centrosinistra e alle sue scelte in Umbria – aveva detto il leader di Italia Viva – è nella logica delle cose".