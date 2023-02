Its Umbria Academy Nuovi corsi: digitale ed efficienza energetica

Umbria Academy per il biennio 2023-2025 amplia ulteriormente l’offerta dei corsi di studio, soprattutto in ambito Information communication Technology, Marketing e amministrazione di impresa, Efficienza energetica, e Tecnologie operative e digitali per processi industriali continui, per rispondere alle richieste che in questi ambiti provengono sia dalle imprese private che dalla pubblica amministrazione. Le pre-iscrizioni dei corsi in partenza in autunno sono già aperte sul sito itsumbria.it dove è possibile acquisire i dettagli dei corsi.