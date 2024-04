’Italy Emergenza’, vertice in Prefettura

PERUGIA – Si è svolto in Prefettura l’incontro relativo alla procedura di raffreddamento in seguito allo stato di agitazione proclamato da Cisl Fp e Uil Fpl in merito alle iniziative di astensione dal lavoro che le organizzazioni sindacali hanno inteso proclamare nei confronti della Cooperativa Sociale Italy Emergenza a causa del mancato pagamento degli stipendi di febbraio e marzo. "Nel corso della riunione – fanno sapere i sindacati - sono state evidenziate le criticità della procedura, rivendicando la necessità di dare risposte ai lavoratori che operano in servizi essenziali di assistenza alla persona e non, che stanno portando avanti diligentemente e responsabilmente le loro attività pur non percependo alcuno stipendio. La Cooperativa Italy Emergenza ha dichiarato l’intenzione di erogare le retribuzioni relative al mese di marzo e aprile il prossimo 24 aprile. Prendiamo atto dell’intenzione di Italy Emergenza e vigileremo che sia rispettata. Per questo abbiamo chiesto al prefetto di non chiudere lo stato di agitazione e di essere riconvocati nel più breve tempo possibile qualora non dovesse verificarsi il bonifico di quanto dovuto. Come rappresentanti dei lavoratori – concludono Cisl Fp e Uil Fpl - non intendiamo cedere di un solo metro rispetto al diritto di essere retribuiti per il lavoro che viene svolto e metteremo in atto ogni azione utile e in tutte le sedi opportune per far si che sia riconosciuto".