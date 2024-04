Italia Viva: "Non stiamo con 5 Stelle". I grillini: "Ma voi siete di destra"

PERUGIA – Botta e risposta tra Italia Viva e 5Stelle, con i primi che decidono di non entrare nel campo largo a Perugia. "I 5Stelle mettono il veto al nostro simbolo nelle coalizioni del cosiddetto campo "largo" in Umbria – afferma Massimo Gnagnarini, presidente Italia Viva Umbria – Come dar loro torto visto che Italia Viva è il loro peggior avversario che ha scolpito nel proprio Dna proprio la lotta verso ogni populismo e simili supponenti forme di superiorità morale. Quel che invece sorprenderà anche i più distratti è il fatto che a pilotare le coalizioni del vecchio centrosinistra oggi siano i diktat dei grillini e non più la ex vocazione maggioritaria del c’era una volta il Pd". Replica Thomas De Luca, coordinatore M5s: "Non andremo in alleanza con le destre e Italia Viva è alleata della destra a Perugia, non solo alle amministrative ma anche in Regione. La coordinatrice comunale del partito – scrive De Luca - Emanuela Mori, ha ribadito il pieno sostegno alla candidata di estrema destra, Margherita Scoccia, attuale assessora di Fratelli d’Italia. Lo ha fatto smentendo le dichiarazioni dello stesso segretario regionale. Il consigliere regionale di Italia Viva, Andrea Fora (così indicato nel sito nazionale e dichiarato dal leader Matteo Renzi), non solo ha anche lui dichiarato il pieno sostegno a Fratelli d’Italia a Perugia, ma ha votato favorevolmente al Piano dei rifiuti, alla realizzazione del nuovo inceneritore e si è astenuto sul bilancio regionale. Consigliamo a Iv caldamente un po’ di coerenza, poiché autonomia non è sinonimo di trasformismo".