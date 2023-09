It Alert oggi in Umbria: perché arriva il messaggio sui telefoni e quando

Perugia, 14 settembre 2023 – It Alert in Umbria, ecco il messaggio. Scatta la prova di emergenza del Dipartimento nazionale di Protezione Civile. Su tutti i cellulari arriverà un messaggio con un suono particolare e differente dai classici messaggi di notifica che abbiamo sui nostri smartphone.

Si tratta di una esercitazione. L’It Alert è un sistema che è stato messo a punto in caso di calamità naturali o di emergenza generale. Si spera che non serva mai dunque, ma può entrare in funzione in caso di eventi gravi legati al maltempo ad esempio, per avvisare i cittadini di un pericolo imminente.

Messaggio arrivato

Alle 12 è regolarmente arrivato sulla maggior parte dei cellulari umbri il messaggio di notifica di It Alert.

Perché il messaggio

Il messaggio di prova dell’It Alert arriva a mezzogiorno di giovedì 14 settembre. L’utente che lo riceve sul cellulare non deve fare niente. Il suono che accompagnerà il messaggio si fermerà poco dopo. Sarà inoltre importante cliccare sul link di notifica per compilare il questionario pubblicato sul sito it-alert.it, così da consentire la verifica dell’efficacia del sistema. Non è necessario scaricare applicazioni o cose del genere: il messaggio arriva in automatico senza che l’utente debba fare niente.

Le Regioni con It Alert

Il 14 settembre l’Umbria condivide la sperimentazione con le Regioni Piemonte e Puglia. It-Alert non sostituirà, ma andrà ad integrare le modalità di informazione e comunicazione già in uso a livello regionale e locale. Lo scorso 28 giugno il test aveva interessato la Toscana.

I telefoni suonano contemporaneamente

Tutti i telefoni agganciati a una cella telefonica suoneranno contemporaneamente, mentre il messaggio che comparirà sui telefoni è in due lingue, italiano e inglese.