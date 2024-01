Istituto Comprensivo “Pietro Vannucci“: scatta l’open day

Scatta l’open day anche all’Istituto comprensivo Pietro Vannucci di Città della Pieve. Per le famiglie e per i ragazzi è il tempo delle scelte e pertanto la scuola apre le porte agli studenti in modo da consentire loro una scelta serena e ponderata. L’obiettivo, infatti, è di presentare l’offerta formativa alle famiglie, ma anche consentire la visita ai laboratori didattici e agli spazi dell’Istituto di via Marconi.

La data: l’open day è stato fissato per mercoledì 10. Gli orari: per le scuole primarie dalle 17.15 alle 18.15; per le scuole per l’infanzia la fascia oraria è ricompresa tra le 16.30-18.30; scuola secondarie dalle 16.30 alle 18.30.

L’Istituto comprensivo Vannucci comprende la scuola dll’infanza, la scuola primaria (elementare) e la scuola secondaria di pirmo grado (medie).

La Vannucci ha anche un indirizzo musicale, che va ad ampliare l’offerta formativa. Per informazioni e prenotazioni per partecipare all’open day 0578298018.