“Isola Prossima”, taglio del nastro

PERUGIA – Taglio del nastro, oggi alle 18.30 al Museo Civico di Palazzo della Penna per “Isola Prossima”, mostra a ingresso libero organizzata da Arpa Umbria in collaborazione con il Comune e l’Associazione Art Monsters. è curata dallo storico e critico d’arte Massimo Mattioli e presenta le opere di 25 artisti di diverse generazioni e di rilievo internazionale, attivi dalla metà dell’Ottocento fino a oggi. La scelta della sede non è casuale: Palazzo della Penna ospita infatti una collezione permanente di opere di Gerardo Dottori, esponente dell’Aeropittura. Il titolo della mostra, “Aere”, riflette proprio questo legame con l’aria, e l’integrazione delle opere di Dottori nel percorso espositivo arricchirà i contenuti della mostra e valorizzerà la sezione permanente del museo. Fin dal Rinascimento, l’aria ha avuto un ruolo centrale nell’immaginario artistico e nella mostra (aperta fino al primo dicembre) viene affrontata anche nelle implicazioni contemporanee, come l’inquinamento e il cambiamento climatico con artisti che offrono una visione ampia e sfaccettata.