Irregolare e senza patente Sarà rimpatriato

Al volante senza patente, lungo una strada in una regione nella quale non poteva tornare. L’automobilista, doppiamente irregolare, è stato fernato lungo la Corcianese. Aveva insospettito gli agenti della squadra volante, tanto che avevano deciso di fermare l’auto. Ai poliziotti che gli chiedevano i documenti, il 28enne aveva risposto di averli dimenticati. Una scusa che ha portato gli agenti a fare ulteriori verifiche. Accompagnato negli uffici della Questura, l’uomo è risultato gravato da numerosi precedenti di polizia, nonché dalla misura cautelare del divieto di dimora in Umbria, emessa lo scorso 15 marzo dal Tribunale di Perugia. A suo carico, inoltre, risultava il ritiro della patente e un provvedimento di espulsione. Dopo gli accertamenti, il 28enne è stato messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione che ne ha curato il trasporto al Centro di permanenza e rimpatrio di Ponte Galeria a Roma. All’uomo è stata anche l’articolo 216 del Codice della strada. Per lui multa e fermo del veicolo.