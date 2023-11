’Io e lei’ di Fiamma Satta in anteprima nazionale sul palco del Concordia

Un’anteprima nazionale apre la stagione del Teatro Concordia: domani alle 20.45 va in scena lo spettacolo “Io e Lei. Confessioni della sclerosi multipla“ di Fiamma Satta, interpretato da Melania Giglio (nella foto). "Questo spettacolo, emozionante e originalissimo, è per me un viaggio rischioso, fatto di forza di volontà, rigore, passione e speranza – racconta il regista Daniele Salvo – Un viaggio al centro di un cuore fragile e prezioso, dalla forza immensa e travolgente".

Fiamma Satta, scittrice e conduttrice radiofonica nota al grande pubblico, sceglie un punto di vista spiazzante e anticonformista che le consente di raccontare vicende emotive con autenticità ed energia rare. “Io e lei“ parte infatti da una malattia e diventa un vero inno alla vita. Sulla scena due personaggi femminili legati da una singolare relazione che somiglia a una seduta psicoanalitica bruciante e senza filtri, con due linee narrative, la progressione della malattia e la storia d’amore, che corrono parallele fino a un sorprendente coup de théâtre finale.