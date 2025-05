Investito dallo scuolabus. Resta grave a 10 anni

È ancora ricoverato in prognosi riservata il bambino di 10 anni che mercoledì pomeriggio è stato investito a Torgiano. Il piccolo, secondo quanto ricostruito, è stato investito da uno scuolabus, intorno alle 17, nei pressi di un incrocio dove è presente un semaforo che non regola, però, l’attraversamento pedonale. Il piccolo si trovava da solo. Dopo l’impatto con il mezzo, il piccolo è rimasto a terra ed è stato proprio l’autista del mezzo a soccorrerlo per primo e a chiedere l’intervento dei soccorsi. Il personale del 118, dopo le prime cure prestate sul posto, ha stabilizzato il bambino per consentirne il trasferimento al Santa Maria della Misericordia con l’elisoccorso, dove è arrivato in gravi condizioni. Sul posto anche la polizia locale di Torgiano per i rilievi utili a ricostruire quanto è accaduto. A supporto per le indagini, sono al lavoro anche i carabinieri di Assisi. Saranno gli accertamenti tecnici e le testimonianze raccolte a permettere di ricomporre i pezzi della vicenda, le indagini sono ancora in corso per valutare le eventuali responsabilità e la posizione del conducente del mezzo. Mentre dall’ospedale si attendono notizie sull’evoluzione clinica del piccolo. Pur essendo ancora in prognosi riservata, il bambino è ritenuto stabile. I medici che lo stanno seguendo valuteranno, nelle prossime ore anche in base a come reagirà il piccolo paziente, se e come intervenire sulla lesioni riportate nel violento impatto con l’autobus.