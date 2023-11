Investe un ciclista, scappa e simula il furto dell’auto

Terni, 29 novembre 2023 – È stato denunciato un uomo di 34 anni a seguito di un incidente avvenuto all’incrocio tra via Turati e via Di Vittorio. L’uomo, dopo aver investito un ciclista, è scappato dal luogo dell’incidente e preso dal panico ha nascosto la propria auto in una strada poco distante. Nel caso in cui fosse stata ricollegata l’auto all’incidente appena avvenuto, il 34enne ha pensato di contattare i carabinieri per denunciarne il furto, così che potesse risultare estraneo ai fatti appena accaduti. I militari, insospettiti dalla storia dell’uomo, hanno voluto indagare più approfonditamente la situazione interrogandolo. Hanno quindi scoperto, dopo la sua confessione, che si era inventato tutto. In seguito è stato sottoposto ad accertamenti sulle proprie condizioni psico-fisiche all'ospedale Santa Maria, risultando anche positivo alla cocaina. Per lui sono così scattate numerose denunce, l'immediato ritiro della patente e il sequestro della vettura ai fini della confisca. Il ciclista investito, ha fortunatamente riportato lesioni non gravi.