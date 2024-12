Interventi all’orecchio. Qui l’eccellenza

PERUGIA – Sono passati 20 anni da quel giorno di ottobre quando per la prima volta in Umbria, presso l’ospedale di Perugia, venne impiantato un orecchio bionico su una donna molisana di 39 anni. Da allora, gli impianti cocleari effettuati nella struttura complessa di Otorino diretta dal Giampietro Ricci, sono stati 250, di cui 198 su pazienti umbri e 52 su pazienti provenienti da fuori regione. Per celebrare questo traguardo si è tenuta nella sala Montalcini dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, una giornata di confronto e riflessione tra sanitari, istituzioni e associazionismo, per ricordare il 20° anniversario del Centro di riferimento regionale umbro per gli impianti cocleari. Ricci ha spiegato che "i casi più gravi di neonati e bambini oltre che adulti vengono trattati con impianto cocleare direttamente nel nostro centro. Con l’impianto cocleare è possibile correggere sordità di ogni tipo e di ogni livello di gravità. Nel servizio di audiologia della nostra struttura vengono effettuate circa 6.000 accertamenti audiologici l’anno, il 30% dei casi riguardanti pazienti in età pediatrica. Per fare un esempio, nel 2022 sono stati valutati 308 bambini 14 dei quali sono risultati gravemente ipoacusici, 10 dei quali umbri, 4 provenienti da fuori regione".