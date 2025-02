Intelligenza artificiale. Incontri per i giovani

Ogni giovedì dal 6 marzo al 10 aprile si terranno sei incontri formativi gratuiti in tema di intelligenza artificiale rivolti ai giovani tra i 18 e i 29 anni. A ospitarli saranno Casa Roghers in piazza del Melo e il Centro Servizi Giovani all’Ottagono in via Settevalli. Oltre che in presenza si potrà partecipare anche da remoto.

I partecipanti esploreranno le potenzialità dell’Intelligenza artificiale generativa applicata alla musica e al videomaking. Impareranno a comporre e mixare una traccia musicale con strumenti di AI, per poi amplificarne l’impatto visivo e narrativo attraverso la creazione di un videoclip generato con le stesse tecnologie.

L’opportunità formativa è tra le piccole azioni pilota (Small scale actions) finanziate dal progetto europeo NextGen YouthWork, che rientra nel programma Urbact IV, a cui Perugia partecipa in partenariato con nove città europee. L’obiettivo principale è definire una strategia di azioni integrate che rispondano alle esigenze dei giovani su vari argomenti, dal lavoro al cyberbullismo, con il contributo strategico dell’Urbact Local Group (Ulg), tavolo di confronto e di lavoro aperto agli attori del territorio.