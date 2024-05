Inseguimento e denunce a Perugia: alcol e droga alla guida, sanzioni salate

Non si fermano all’alt e si danno alla fuga a bordo dell’auto. Inseguimento lungo via Corciannese e un automobilista denunciato per guida in stato di ebrezza alcolica e sotto l’effetto di stupefacenti. Sanzioni per 5100 euro per il conducente minorenne di un altro mezzo, anche lui scappato all’alt. Sono alcuni dei risultati dei servizi della questura. L’attività ha visto impiegate le pattuglie della sezione di polizia stradale di Perugia, con l’Ufficio sanitario mobile. In via Corcianese, gli agenti hanno intimare l’alt a un veicolo sospetto; il conducente ha accelerato dandosi alla fuga. Dopo un breve inseguimento, i poliziotti lo hanno fermato – un cittadino greco di 47 anni – che ha mostrato chiari sintomi di alterazione dovuta all’abuso di alcol. Il 47enne è stato quindi sottoposto ad alcoltest tramite precursore che ha dato esito positivo, ha poi rifiutato gli accertamenti per l’eventuale assunzione di droga. È stato denunciato, ritirata la patente. Un altro conducente è stato fermato dalla Volante in strada Trasimeno Ovest. Anche in questo caso, l’auto, che procedeva ad alta velocità, ha evitato l’alt tentando di eludere il controllo. Il conducente, raggiunto e fermato poco dopo, è risultato essere un minore, cittadino albanese, di 17 anni. Nei suoi confronti, viste le numerose violazioni al Codice della Strada, sono state contestate sanzioni per 5.100 euro ed è stato disposto il fermo amministrativo dell’auto.