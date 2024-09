"Inno delle donne" contro la violenza di genere

GUALDO TADINO - L’hanno chiamata "Inno delle donne" la giornata di sensibilizzazione sulla violenza di genere e per promozione della cultura del rispetto per le persone svoltasi domenica negli spazi del locale "1000 voglie", in via Case Fabrizi. Dalle 11,30 e fino a sera ci sono stati esibizioni e momenti di confronto, coinvolgendo associazioni, enti ed ospiti invitati per portare il loro contributo. Gessica Collarini, coordinatrice dell’evento, ha messo in rete le realtà associative, gestendo con loro una giornata ricca di emozioni e momenti di riflessione: s’è iniziato con un flash mob, presente un numeroso pubblico di diverse generazioni, partecipe anche nel rispettoso minuto di silenzio in ricordo dei tanti femminicidi. Simbolo della manifestazione, un guanto rosso che tutti i presenti hanno indossato nella mano destra. I saluti delle istituzioni sono stati portati dalla consigliera regionale Manuela Puletti, presidente della Commissione di inchiesta "Analisi della situazione nella Regione Umbria sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere", e l’assessore al welfare, alla cultura e ai rapporti con le associazioni del Comune di Gualdo Tadino, Gabriele Bazzucchi. A.C.