Inner Wheel Perugia. Federica Ferretti alla guida del club

"Giovani, decoro cittadino, contrasto alla violenza di genere: saranno i temi su cui il nostro club continuerà a lavorare, nel solco tracciato da Liana in questi anni alla guida del club". Lo ha detto la neo presidente dell’Inner Wheel Perugia Federica Ferretti, in occasione della cerimonia per il passaggio della campana, che si è svolta al Decò di Ponte San Giovanni. "Continueremo a camminare insieme – ha aggiunto la past presidente Liana Pimpinelli – anche perché le cariche scadono, ma non l’affetto e l’amicizia".