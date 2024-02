“Innamorati di Orvieto“. Emozioni in musica nella biblioteca comunale

ORVIETO - Per la quinta edizione di Innamorati di Orvieto, che dal 14 al 18 febbraio 2024 celebrerà l’amore per la città in tutte le sue forme, l’Unitre presenta “Musica d’Amare“, una speciale sessione sentimentale di ascolto musicale che si svogerà nella sala eufonica della biblioteca comunale giovedì 15 febbraio alle 10.30. Il maestro Riccardo Cambri, pianista e presidente dell’Unitre e la dottoressa Mirella Cleri, psicologa clinica e di comunità del Consultorio Familiare di Orvieto Usl Umbria 2, condurranno un evento in cui a partire dalle intense suggestioni musicali i partecipanti potranno vivere una originale esperienza di emozioni e sensazioni.Splendide composizioni di Chopin, Beethoven e Bach scelte dal M°Cambri verranno messe in vibrazione dalla dottoressa Cleri con le parole chiave Attesa – Tempesta – Insieme, per evocare le complesse possibilità recettive dell’animo umano: turbamento, tenerezza, eccitazione, commozione, stupore, gioia, euforia. Sono 35 i posti disponibili, con prenotazione obbligatoria al 3387323884.