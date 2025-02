Iniziative estive al Trasimeno. Nasce la “cabina di regia“

MAGIONE - In vista della composizione del calendario 2025 di sagre paesane e manifestazioni, l’assessore comunale Daniele Raspati (nella foto) ha convocato nei giorni scorsi le diverse realtà associative di Magione, per confrontarsi in vista dell’avvio della stagione delle kermess e dei numerosi eventi.

Stagione che, come di consueto per il territorio magionese, si preannuncia ricca e variegata: Agello in festa ad Agello, appunto; Sagra del pesce sfilettato del Lago Trasimeno a Sant’Arcangelo; Festa del Giacchio a San Feliciano; Sagra del gambero e del pesce del Lago Trasimeno a San Savino; Settimana magionese – Palio del giogo a Magione; Collesanto Antria in Gastronomia – Sagra dell’oca ad Antria; La Zzurla a Monte del Lago.

Con i rappresentanti delle associazioni è stato dunque avviato un percorso per evitare inutili e dannose sovrapposizioni e per ampliare l’offerta degli eventi, estendendoli anche a periodi solitamente vuoti. Cosicché l’offerta del Trasimeno si “allunghi“ su tutto il periodo estivo. Costituito un comitato ristretto finalizzato alla organizzazione di eventi congiunti.

L’incontro dei giorni scorsi, che si è tenuto presso il palazzo comunale, è servito anche a presentare la nuova responsabile dell’area Attività produttive, associazioni e cultura, Flavia Quatrinelli.