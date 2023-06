Iniziative dell’Avis La Fontana Maggiore si illumina di rosso

Anche quest’anno l’Avis comunale ha messo in campo per oggi una serie di iniziative per celebrare la giornata del donatore. Iniziative che hanno preso il via sabato con l’incontro intergenerazionale che si è svolto a Villa Luisa a Montelaguardia, dove giovani donatori e aspiranti tali, il mondo della scuola, volontari Avis e gli ospiti di Villa Luisa hanno condiviso una mattinata raccontando storie sulla donazione di sangue e informando gli aspiranti donatori. In serata la fontana Maggiore di Piazza IV Novembre verrà illuminata di rosso.