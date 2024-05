’Iniziamo a muoverci’ Corsi di guida sicura. Piazza Italia diventa una pista di go-kart

Quasi cento bambini di tre scuole hanno partecipato al progetto ‘Iniziamo a muoverci’, dell’Automobile club di Perugia insieme alla Stradale e a Minimetrò Spa per trasmettere agli alunni i fondamentali di sicurezza stradale. Così i piccoli della primaria di Case bruciate, della Pestalozzi e della Bellocchio, raggiungendo il centro con il Minimetrò, sono saliti in sella a dei kart a pedali e hanno percorso piazza Italia come se fosse una vera strada, con tanto di semafori e segnali stradali. Il tutto si è svolto con una lezione del personale Aci, sotto l’osservazione degli agenti della Polizia Stradale e Locale. Al termine di ogni sessione, è stato rilasciato un attestato. Al primo gruppo lo speciale riconoscimento è stato anche consegnato dal prefetto di Perugia Armando Gradone, con l’accoglienza nelle sale di rappresentanza della Prefettura. "Giornate come questa - ha detto Gradone - sono la via maestra da seguire e bisogna sempre farne di più. L’Umbria è tra le regioni dove il tasso di sinistri gravi e mortali è più accentuato. La parola magica per uscire da questa situazione è consapevolezza delle proprie capacità alla guida. Consapevolezza delle proprie abilità e delle circostanze di luogo e di tempo in cui si guida. E, soprattutto, consapevolezza dei pericoli insiti nelle tecnologie: non si possono fare video alla guida".