"Iniziamo a muoverci". Alunni in Piazza Italia. Lezioni di guida sicura

Nuova iniziativa di Aci Perugia e Minimetrò, rivolta ai bambini delle elementrai. Venerdì a partire dalle 8.30, si ritroveranno in piazza Italia quasi cento alunni per l’iniziativa ‘Iniziamo a muoverci’. Un momento di riflessione formativa, durante il quale i ragazzi saranno coinvolti alla guida del kart a pedali in un percorso allestito in piazza Italia che, per l’occasione, diventa un parco didattico. Le scuole utilizzeranno il Minimetrò all’andata e al ritorno. Alla fine della mattinata ci sarà il rilascio della patente per gli ‘automobilisti di domani’.