Inizia la corsa al "posto". Candidature, le novità. Ecco Grohmann e Coccia

Cominciano a venir fuori i nomi che correranno alle prossime amministrative di giugno. E fra tante new entry e conferme, ci sono alcuni nomi che affiancheranno la candidata del centrosinistra, Vittoria Ferdinandi, che sono vere e proprie sorprese. Tra questa Rita Coccia, già preside dell’Istituto tecnico e tecnologico statale Volta di Perugia, personaggio di spicco del mondo scolastico cittadino e regionale, che ha deciso quindi di schierarsi. Coccia è stata presidente dell’Associazione nazionale presidi, da sempre in prima linea per la scuola e per gli studenti, oggi ha quindi deciso di dedicarsi alla politica.

Di poche ore fa anche l’annuncio di David Grohmann, ricercatore universitario, 50 anni, è ricercatore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università degli Studi di Perugia. Anche lui è un personaggio molto conosciuto in città che ha deciso di appoggiare la candidatura di Vittoria Ferdinandi. "Ho accettato questo invito – scrive sulla sua pagina Facebook – perché penso che per la mia generazione sia arrivato il momento di dare un contributo diretto al bene comune. Dopo anni di lavoro con tante comunità di vari quartieri della nostra città, penso sia giusto e doveroso prendersi in carico la responsabilità di fare un lavoro organico che coinvolga tutte e tutti in un unico grande progetto di vita in comune. Come promessa elettorale – aggiungo – faccio la stessa che faccio, implicitamente, ogni volta che mi metto a lavorare a un progetto: mi impegnerò a fare il meglio che le mie forze, le mie competenze e la mia sensibilità mi permetteranno, per il bene della comunità". Personaggio più avvezzo alla politica è Cesare Carini perugino, avvocato, quarantacinquenne, ex segretario regionale del Psi dal 2017 al 2019, scende in campo nella coalizione di centrosinistra a sostegno della Ferdinandi. E lo fa nella lista Pensa Perugia, che riunisce il movimento Socialisti per Perugia, di cui è portavoce, Azione Perugia, Più Europa Perugia e Laboratorio civico. "La candidatura di Vittoria Ferdinandi ci ha convito dal primo momento – spiega – e l’entusiasmo sempre crescente che sta raccogliendo è la dimostrazione che Perugia aveva necessità di una prospettiva e di una speranza per il futuro. L’alleanza di forze che la sostengono vanno ben oltre il concetto di coalizione civico-politica".