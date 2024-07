Infortunio sul lavoro, grave un operaio a Cascia. Dubbi sulla dinamica

Cascia (Perugia), 1 luglio 2024 – Infortunio sul lavoro a Cascia, ma ad attirare l’attenzione della procura di Spoleto non è stata solo la gravità delle ferite riportate dall’operaio, un uomo di 48 anni che ora si trova ricoverato in prognosi riservata, quanto la dinamica dell’incidente. Sul fatto indagano i carabinieri.

L’infortunio è avvenuto nella serata di sabato: il 48enne, dipendente di una impresa edile subappaltatrice dei lavori post-sisma che stanno interessando il palazzo comunale di Cascia, è stato accompagnato dal datore di lavoro all'ospedale di Spoleto dopo aver riportato alcune ferite. A far scattare le indagini alcuni dubbi sulla versione fornita sulla dinamica dell'incidente che ha portato al ferimento dell'uomo, successivamente trasportato all'ospedale di Terni, dove si trova ricoverato in prognosi riservata per la gravità delle lesioni riportate.

I carabinieri stanno cercando di far luce sul luogo dell’incidente e vogliono capire se sia collegabile allo stesso cantiere dove l'operaio lavora e che da ieri è stato posto sotto sequestrato dagli ispettori dell'Asl. In particolare i lavori riguardano opere di rafforzamento sismico e, come confermato anche dal sindaco della città di Santa Rita, Mario De Carolis, vengono "eseguiti per una parte dalla ditta che si è aggiudicata l'appalto e una parte è invece in subappalto". A coordinare le indagini è la Procura di Spoleto che sta cercando di fare luce sulla vicenda.