Infanzia e adolescenza. Letture ad alta voce . Disegna i tuoi diritti

Proseguono nell’ambito della celebrazione della giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza gli eventi gratuiti per bambini e famiglie patrocinati dal Comune di Perugia. Sabato dalle 16, a Castel del Piano, parco e oratorio Piergiorgio Frassati (vicino alla chiesa di Santa Maria Assunta) l’evento “Ascoltare per accogliere”, con letture ad alta voce e laboratorio. Info: 3395834678. Sempre sabato, dalle 16, chiesa di San Ferdinando in via Petrarca è in programma “Disegna i tuoi diritti”. Info: 328 66 48 956.