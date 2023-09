Coppia investita e uccisa mentre attraversa la strada, un indagato per omicidio stradale

Trevi (Perugia), 27 settembre 2023 – Una tragedia. È quello che è accaduto sulla vecchia Flaminia, all’altezza di Santa Maria in Valle (Trevi). Una coppia di anziani, Silvio Gambacorta, 82 anni, e Irene Presilla, 76 anni, è stata investita e uccisa mentre attraversava la strada. Un veicolo, arrivato all’improvviso e che procedeva in direzione Foligno, li ha travolti. L’impatto è stato molto violento e la coppia di anziani – non erano sposati, come riportato da alcune testate, ma stavano insieme da diverso tempo – è morta sul colpo.

La Procura della Repubblica di Spoleto ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. Indagato il conducente del veicolo, che è risultato negativo ai test sull'assunzione di alcol e droghe.

L’incidente è accaduto intorno alle ore 20 di martedì 26 settembre. L’uomo alla guida del mezzo non ha riportato alcuna ferita nell’impatto, solo un forte stato di choc. A dare l’allarme al 118 sono stati i clienti di un bar lì vicino. I soccorritori, arrivati sul posto, poco dopo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dei due.

Una comunità in lutto per la scomparsa della coppia, particolarmente conosciuta. L’uomo era di Trevi, mentre la sua compagna di Foligno. C’è anche rabbia per quella strada, la vecchia Flaminia, così tanto trafficata e soprattutto teatro di numerosi incidente. Solo pochi giorni fa un imprenditore di Campello, Raniero Benedetti, è stato investito e ucciso in prossimità delle Fonti del Clitunno.