Travolti e uccisi da un mezzo pesante. Attraversavano la strada, sono stati investiti

Trevi (Perugia), 26 settembre 2023 – La strada Flaminia ancora teatro di un tragico incidente stradale: un uomo e una donna, di un’ottantina d’anni, sono stati travolti e uccisi lungo il vecchio tracciato in prossimità di una struttura ricettiva, all’altezza di Santa Maria in Valle, nel comune di Trevi. A quanto pare, stando a una primissima ricostruzione della tragedia, le due vittime stavano attraversando la Flaminia in un tratto rettilineo quando è sopraggiunto un mezzo pesante che viaggiava in direzione Foligno. Per la coppia, di Trevi, non c’è stato niente da fare: sono stati entrambi travolti.

Un impatto violento che, come detto, è stato fatale, perché i due poveretti sarebbero morti sul colpo. Per l’uomo alla guida del mezzo pesante nessuna ferita, solo un forte stato di choc. L’incidente è accaduto intorno alle 20: in quel tratto di strada il limite di velocità è di 50 chilometri orari. A dare l’allarme i clienti di un bar che si trova nelle vicinanze. Sono stati subito chiamati i soccorsi. Gli operatori del 118, purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dei due anziani.

I carabinieri, sia di Foligno che di Spoleto, si sono occupati di gestire la viabilità e di eseguire tutti i rilievi necessari alla ricostruzione dell’esatta dinamica dello schianto. È arrivato anche il magistrato di turno che, in tarda serata, ha dato l’autorizzazione al trasferimento dei corpi delle due persone all’obitorio.