Indagine sulla salute: via ai questionari dell’Istat sul territorio

GUBBIO – A partire da oggi l’Istat conduce all’Indagine europea sulla salute (EHIS) 2025 che rileva le informazioni sulle condizioni di salute e il ricorso ai servizi sanitari, temi che anche nel territorio eugubino hanno assunto una particolare importanza negli ultimi anni. L’indagine assume particolare rilevanza perché, essendo condotta in tutti i Paesi dell’Unione Europea, consente di confrontare i principali indicatori di salute tra gli Stati membri, oltre che tra tutte le regioni in Italia. I risultati derivanti da questo tipo di indagine sono quindi di grande rilevanza sociale: consentono di monitorare i principali aspetti della salute utili alla programmazione sanitaria nel Paese per soddisfare i bisogni dei cittadini e nel contempo contribuiscono a definire le politiche europee. Tutte le informazioni raccolte sono necessarie per la produzione di statistiche ufficiali a beneficio del Paese e sono trattate nel pieno rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali. La rilevazione con i questionari a Gubbio e nel comprensorio proseguirà sino al 20 maggio.