’Indagine su Alda Merini’ al Brecht

Arriva a Perugia, al Teatro Brecht di San Sisto, oggi alle 17.30, la tournée nazionale di “Indagine su Alda Merini: una donna sospesa tra il dolore e la gioia“, lo spettacolo con Giorgia Trasselli e Valerio Villa con testo e regia a cura del poeta Antonio Nobili. Riproposto con una veste rinnovata e di grande forza espressiva, lo spettacolo intreccia poesia, emozione e riflessione, in un racconto intenso, fatto di parole e silenzi. Protagonista è Giorgia Trasselli che incarna il carisma e la sensibilità della poetessa dei Navigli mentre Valerio Villa vestirà i panni di Paolo, un giovane studente la cui vita sarà trasformata per sempre dopo quattro giorni accanto alla grande poetessa Per scoprire come la sofferenza e la gioia possa convivere nell’animo di una donna fragile e al tempo stesso potente. I biglietti (pochi quelli rimasti, intero a 16 euro) sono disponibili sul circuito Vivaticket e sul sito www.dioarriveraallalba.com/perugia, con informazioni al numero 320.4607314