Incubatrice donata a Pediatria

Importante donazione per la struttura di Pediatria dell’ospedale. Il reparto diretto dalla dottoressa Maria Greca Magnolia ha ricevuto, grazie alla generosità dell’azienda General Group, una preziosa incubatrice neonatale di ultima generazione ed un presidio di supporto alla ventilazione nel bambino con problematiche respiratorie. "L’incubatrice, o culla termica, parte integrante della donazione - spiega la dottoressa Magnolia che ha rivolto un sentito ringraziamento ai vertici della General Group - è uno straordinario dispositivo, dotato di un sistema di sistema di termoregolazione altamente sofisticato, che consente di ricreare un ambiente che simula fedelmente il grembo materno, offrendo un microcosmo simile a quello della vita intrauterina, offrendo un supporto essenziale ai neonati critici e consentendo, nello stesso tempo, di accogliere il neonato in un ambiente sicuro, a supporto dello sviluppo delle esperienze sensoriali appropriate in relazione all’età gestazionale e ai ritmi sonno-veglia, a sostegno dello sviluppo neuro-psicomotorio sin dai primi istanti di vita".

"L’acquisizione - afferma la direttrice dell’ospedale, la dottoressa Ilaria Bernardini - rappresenta un importante passo avanti per l’aggiornamento tecnologico del nostro reparto di Pediatria, garantendo cure sempre più efficienti e sicure, a cominciare da uno dei momenti più delicati e cruciali della vita. Questa preziosissima donazione segna una svolta significativa per la Neonatologia della nostra realtà".