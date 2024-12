Incrocio di Pineta, ’no’ alla mozione. A muso duro la maggioranza

Sul tema dell’incrocio di Pineta e la sicurezza stradale si è svolta parte del dibattito nel Consiglio comunale di ieri sera. La Giunta ha così risposto alle minoranze: "L’Aamministrazione si è prontamente attivata per affrontare la questione, anche accogliendo un’interrogazione firmata dai consiglieri di maggioranza Rosella Paradisi e Marco Rocchini. Merita comunque ricordare che le due strade in questione non rientrano nella competenza dell’amministrazione comunale di Castiglione del Lago in quanto la strada che attraversa Panicarola e conduce a Chiusi è la strada regionale 599, sotto la giurisdizione della Regione Umbria e l’altra, che collega Panicale con Castiglione del Lago, è la strada provinciale 306, gestita dalla Provincia di Perugia".

Il colpo di scena è arrivato "il 21 aprile scorso, l’ex assessore Melasecche, durante un intervento a sostegno del candidato sindaco Vecchi, ha dichiarato: “Il prossimo impegno della Regione sarà quello di sostenere il nuovo sindaco Filippo Vecchi per realizzare questa rotonda…“. Queste parole hanno finalmente chiarito il motivo dell’inerzia da parte della Giunta regionale: un atteggiamento che tradisce un uso strumentale delle istituzioni e che subordina il bene comune agli interessi politici di parte", ha detto l’amministrazione.

"Questo modo di fare politica non appartiene alla maggioranza di Castiglione del Lago. Il centrosinistra rigetta l’opportunismo e il tatticismo del “tanto per fare“ e rimane fedele al principio di operare per il bene comune. E’ per questo che denunciamo la strumentalità della mozione presentata il 19 dicembre, appena un giorno dopo la nomina della nuova Giunta e del nuovo assessore alla mobilità. Tale tempismo appare quantomeno sospetto. Di conseguenza, il nostro voto è stato negativo sulla mozione così formulata - spiega la maggioranza castiglionese. - Ribadiamo, tuttavia, la nostra disponibilità a un confronto costruttivo con le opposizioni, quando il dialogo politico è finalizzato alla costruzione di soluzioni condivise".

Il Comune conferma anche "il massimo impegno nel continuare a richiedere il finanziamento per la realizzazione della rotonda di Pineta, come espressamente indicato nel programma elettorale della coalizione che sostiene il Sindaco Burico. Continueremo a lavorare con la dedizione fin qui dimostrata, vigilando su ogni possibile sviluppo. Siamo però consapevoli che non basta una nuova maggioranza alla guida della Regione per garantire la realizzazione dell’opera. Permane il rischio che l’emendamento alla Legge di Bilancio 2025 sottragga risorse agli Enti locali".