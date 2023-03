Incontro e visita alla mostra di Ribustini a Palazzo della Penna

Appuntamento oggi alle 17, al Salone di Apollo di Palazzo della Penna per un incontro dedicato alla mostra “Cento tavole e altri racconti. Ulisse Ribustini a Perugia tra Ottocento e Novecento!“ che è stata prorogata fino al 14 maggio. A parlare di “Ulisse Ribustini e il suo tempo“ saranno Leonardo Varasano, Giuliano Giuman, Maria Luisa Martella e Michela Morelli e a seguire si terrà una visita guidata all’esposizione con la quale il Comune omaggia il pittore marchigiano, figura cardine del panorama storico artistico perugino a cavallo tra i due secoli. Il progetto focalizza l’attenzione su un periodo molto fertile della cultura figurativa perugina attraverso l’esposizione di opere e documenti meno noti o addirittura inediti. “Le cento tavole di Ulisse Ribustini“ infatti, presentano un gran numero di influssi e citazioni tratti dai dipinti di importanti pittori come Faruffini e Dottori: il percorso, punteggiato di preziosi dipinti e disegni, alcuni esposti per la prima volta o o raramente visibili, e collegato con la collezione Dottori e i futuristi umbri, condurrà il visitatore in un secolo di storia dell’arte italiana.