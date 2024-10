Strade killer, il bilancio è tragico: tre uomini morti in incidenti nel giro di neanche 24 ore

Terni, 20 ottobre 2024 – Tre morti in meno di ventiquattro ore. È il tragico bilancio di altrettanti incidenti che hanno visto come vittime uomini umbri. L’ultimo, in ordine di tempo, è accaduto nella prima serata di sabato, a Terni. L’impatto è avvenuto nel quartiere Città Giardino, all’incrocio via Vodice, via Montegrappa e via Bligny. La vittima è un uomo di 61 anni, Luca Barbarese: stava tornando a casa da lavoro, era conducente di autobus. Il 61enne viaggiava a bordo del suo scooter. Lo schianto con l’auto, condotta da un ragazzo di 23 anni, non gli ha dato scampo: l’uomo è deceduto sul colpo. A nulla sono valsi i tentativi dei soccorritori: purtroppo per lui non c’era più niente da fare. Il giovane, sotto choc, è stato sottoposto a tutti gli accertamenti utili a verificare se, al momento dell’incidente, fosse sotto l’effetto di droga o alcol. Esami che avrebbero comunque dato esito negativo. Sul corpo della vittima potrebbe essere disposto l’esame autoptico, tanto che è stato trasferito all’istituto di Medicina legale dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Il magistrato valuterà se aprire un fascicolo per omicidio stradale ed eventualmente iscrivere il 23enne nel registro degli indagati.

Nello scontro frontale tra due auto avvenuto, invece, nella mattinata di sabato (la chiamata ai vigili del fuoco è arrivata intorno alle 12.30), a perdere la vita è stato un uomo di 79 anni. Lo schianto lungo la strada Castel del Piano - Bagnaia. Anche in questo caso, purtroppo , è il decesso è avvenuto sul colpo. Gli agenti della polizia locale hanno eseguito tutti i rilievi che permetteranno di ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente.

Ma la prima vittima di queste 24 ore maledette, è Franco Donato Nori. Aveva sessant’anni, ternano, era era titolare di una ditta di soccorso stradale. E stava lavorando: prestava soccorso con il suo carroattrezzi a un mezzo in panne quando è stato travolto e ucciso. La tragedia è avvenuta venerdì scorso, intorno alle 19, lungo la strada statale “79“, tra Terni e Rieti, all’altezza di Greccio. Anche per lui, purtroppo, i soccorsi si sono rivelati inutili. Anche in questo caso è stato aperto un fascicolo per omicidio stradale.Il conducente dell’auto che ha investito Nori è un settantenne.