Investito e ucciso sulla Terni-Rieti, la tragedia di un meccanico

Terni, 18 ottobre 2024 – Tragedia della strada, che si configura come un infortunio sul lavoro, intorno alle 19 lungo la Terni-Rieti, all’altezza dello svincolo di Greccio in direzione Terni. La vittima è un meccanico ternano sessantenne, residente a Terni, che con il carro attrezzi aveva raggiunto la superstrada, in territorio reatino, per prestare soccorso a un veicolo rimasto in panne.

Sceso dal mezzo, durante le operazioni di recupero sarebbe stato investito da un’auto in transito. Il personale di un’ambulanza del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Sul luogo della tragedia anche i vigili del fuoco e la polizia stradale. Il tratto di superstrada teatro della disgrazia è stato chiuso all’altezza di Contigliano.