Incidente sulla strada provinciale Spoleto-Castel Ritaldi, nessuna conseguenza grave per i coinvolti

Ennesimo incidente (nella foto) lungo la strada provinciale che da Spoleto conduce a Castel Ritaldi all’altezza dell’incrocio per la frazione di Maiano. Questa volta però ad avere la peggio è stata una Jeep dei carabinieri, rimasta coinvolta nello scontro, avvenuto ieri mattina. Alla base dell’incidente ci sarebbe una mancata precedenza con l’auto proveniente da Maiano che si sarebbe immessa sulla strada principale incurante delle altre vetture che sopraggiungevano. Inevitabile l’impatto con la Jeep dei carabinieri che si è ribaltata al centro della carreggiata. Fortunatamente nessuna delle persone coinvolte nello scontro hanno riportato gravi conseguenze. A rilevare l’incidente è intervenuta una seconda pattuglia di carabinieri. Il traffico è scorso a rilento per oltre un ora per permettere la rimozione dei mezzi incidentati, poi in tarda mattinata tutto è tornato alla normalità.