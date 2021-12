Città di Castello (Perugia), 31 dicembre 2021 - Gravissimo incidente stradale questa mattina sulla E45 all'altezza di Città di Castello. C'è una sola vettura coinvolta, guidata da un uomo di 59 anni residente a Roma. Per cause ancora da accertare l'uomo ha perso il controllo della vettura all'altezza dell'uscita Santa Lucia in direzione nord.

Lo schianto contro il guard rail è stato tremendo: l'auto è semidistrutta e il conducente è stato portato in ospedale in gravi condizioni. Sul posto

La squadra di Città di Castello è intervenuta per un Incidente stradale accaduto lungo la e45 direzione nord prima dell'uscita Santa Lucia. Una sola vettura coinvolta con a bordo una sola persona, trasferito in gravi condizioni in ospedale. Si tratta di un uomo del 1963 residente a Roma. Non so in quale ospedale è stato portato e non conosco le generalità