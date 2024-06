Auto finisce fuori strada e si ribalta nel canale, tre ragazze a bordo

Cannara (Perugia), 8 giugno 2024 – Pauroso incidente stradale all’alba di sabato a Cannara, in vocabolo Santa Croce. Intorno alle 6 un’auto con a bordo tre ragazze è finita fuori strada cappottandosi nel canale. Una delle ragazze era rimasta incastrata nell’abitacolo e i vigili del fuoco di Assisi sono intervenuto per liberarla. Sul posto anche il 118. Per fortuna le condizioni delle tre ragazze non destano preoccupazione.