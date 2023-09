Incidente stradale, quattro persone incastrate nell’abitacolo

Norcia (Perugia), 18 settembre 2023 – Incidente stradale questa mattina alle 9 alle porte di Norcia: sul posto i vigili del fuoco del distaccamento Valnerina e il 118.

L’incidente è avvenuto sulla Sp 685 delle Tre Valli Umbre alle porte di Norcia. Coinvolta una vettura con quattro persone rimaste incastrate nell’abitacolo, estratte dai vigili del fuoco e consegnate al personale sanitario del 118 per le cure del caso.

Due di loro sono state trasportate all’ospedale di Spoleto, mentre per una è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso per il trasporto all'ospedale di Terni. La quarta persona coinvolta non presentava traumi rilevanti.