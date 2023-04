Tragico incidente in moto: muore una 18enne. Era originaria di Perugia

Perugia, 15 aprile 2023 - Uno schianto, poi il nulla. Finisce così tragicamente il viaggio di Martina Socciarelli, 18 anni, originaria di Perugia, morta dopo che la moto sulla quale viaggiava si è scontrata con un'auto. La giovane sembra che stesse tornando in Umbria per il week-end. È accaduto intorno alle 22,30 di ieri a Verzegnis (Udine) sulla strada ex provinciale 1, lungo la viabilità che porta a Sella Chianzutan, dopo l'abitato di Chiaicis.

I Carabinieri della Compagnia di Tolmezzo, intervenuti sul posto, stanno accertando le cause dell'incidente. A bordo dell'auto c'erano due persone. Dopo la chiamata al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori della sala operativa di primo livello hanno trasferito la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza da Tolmezzo e l'elicottero di soccorso attivando anche i Vigili del fuoco che hanno operato in sinergia con il personale sanitario.

Il personale medico infermieristico ha avviato una lunga azione di rianimazione ma non ha potuto fare altro che decretare il decesso in seguito alle gravissime ferite riportate. Nell'incidente sono anche rimasti feriti ma in modo lieve altri due giovani; sono stati trasportati entrambi all'ospedale di Tolmezzo.

I genitori di Martina sono entrambi guardie carcerarie, trasferite in Friuli per lavoro. Il padre per anni ha prestato servizio alla Casa circondariale di Capanne a Perugia. Martina frequentava il liceo delle Scienze Umane di Tolmezzo, ed era una atleta della Libertas di Tolmezzo.

Ai margini della strada in cui è avvenuto lo scontro erano collocate alcune protezioni, in quanto la carreggiata rientra nel tracciato della gara automobilistica Verzegnis-Sella Chianzutan. Oggi erano in programma le prove, domani la competizione. Dopo l'incidente, l'evento è stato però sospeso. Continuano nel frattempo le indagini dei Carabinieri della Compagnia di Tolmezzo, che in queste ore stanno sentendo anche i due giovani, per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro.